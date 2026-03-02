Секции ФОКа «Водник» в Долгопрудном перевели в школы

Секции физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник» в Долгопрудном продолжат работу на базе городских школ с 1 марта в связи с временной приостановкой объекта. Решение о перераспределении занятий приняли после встречи с родителями и сотрудниками учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №16 заместители главы округа провели срочную выездную встречу с родителями воспитанников ФОКа «Водник» и сотрудниками комплекса. Главным вопросом стало продолжение тренировок на период приостановки работы здания.

Собственник комплекса решил временно остановить его функционирование для проведения обязательных обследований. Планируется проверка пожарной безопасности спортивного объекта, экспертиза несущих конструкций, а также обследование и приведение в нормативное состояние чаши бассейна. Эти меры направлены на обеспечение безопасности посетителей и персонала.

По итогам встречи утвержден план размещения секций. Танцевальная студия «SPLASH» будет заниматься в школе №16. Занятия по художественной гимнастике и народным танцам перенесены в школы №17 и №9. Современные групповые танцы примет гимназия №13, акробатику — школа №11, грудничковое плавание — детский сад при школе №11.

Вопрос по другим направлениям, в том числе по синхронному плаванию, находится в проработке. Администрация округа держит ситуацию на контроле и пообещала сообщать о дальнейших изменениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.