Секта под Петербургом: адепты сдавали тысячи в месяц, а «Богиня» копила миллионы

Во Всеволожском районе Ленинградской области силовики задержали руководительницу секты «Исход» / Exodus Валентину Кузнецову, кандидата химических наук из Санкт-Петербурга. Женщина оставила науку, объявила себя «Матерью Мира, супругой Солнечного Логоса Шива и Единой Великой Богиней» и вовлекла в секту в основном пожилых людей, сообщает Baza .

Адепты «Исхода» ежемесячно сдавали на «общие нужды» около 7 тысяч рублей. Кроме того, они покупали лекции Кузнецовой — еще по 10–15 тысяч рублей. Родственники участников жаловались, что у пенсионеров забирали накопления и пенсии.

На участке, где располагалась резиденция «Богини», адепты жили в других помещениях и по факту работали прислугой. В отдельном доме Кузнецовой силовики обнаружили больше 10 млн рублей наличными и драгоценности.

Деятельность секты прекращена. На Кузнецову составили административный протокол о нарушении законодательства о религиозных объединениях. Следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

