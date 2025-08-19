Сексолог рассказала, почему вера в магию приворота может стать опасной привычкой

«Зависимость однозначно у многих присутствует. У меня есть такие клиенты и клиентки — кстати, независимо от пола, мужчины тоже очень подвержены вот этим всем магическим штукам. И многие даже перед какой-то серьезной сделкой обращаются к своим астрологам, к тарологам: „Сделайте определенный расклад — получится сделка или нет“. Карты решают судьбу его бизнеса», — рассказала Миллер.

Она добавила, что если у человека низкая самооценка и он сделал какой-то ритуал, а у него есть базовые установки в голове на то, что ничего не получится, — естественно, у него не получается.

«Если мы про оптимистический случай, то там человек, наоборот, подтягивает все события и говорит: „Вот оно!“ — и оно на самом деле случается. Это влияние оптимизма. А здесь мы будем видеть, что человек уже с таким настроем, что ничего не получится, делает какие-то ритуалы, и потом они действительно не получаются. Таким образом он просто получает подтверждение тому, что „ну, вот, я лузер, у меня никогда не сложатся отношения“», — отметила психолог.

Миллер поделилась, что в психологии есть стопроцентное правило: если ты думаешь, что у тебя не получится, и если ты думаешь, что у тебя получится, — ты будешь прав в любом случае.

«Убеждения мы, конечно же, можем менять — это однозначно возможно. Просто это не по щелчку пальцев делается, а определенными усилиями, поведенческими реакциями, насильной заменой мыслей. Вначале мы это делаем достаточно принудительно: отслеживаем, что у нас происходит в голове, как мы формируем свое поведение. Сначала мы все меняем насильно, а потом, через 21 день, месяц, у кого-то чуть больше, эти реакции и мысли доводятся до автоматизма. И человек получает другую модель поведения», — разъяснила специалист.

Ранее в соцсетях распространились тренды, связанные с Медовым (14 августа) и Яблочным (19 августа) спасом. Девушки мажут мед на подошвы обуви, чтобы «мужчины липли», а между половинками яблок кладут бумажку с «заговором» и связывают фрукт нитью, чтобы встретить возлюбленного.