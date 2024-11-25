Секреты идеальной пиццы раскрыли чемпионы России из Раменского

Семья из Раменского привезли четыре награды с Чемпионата России по пицце-2024 и Кубка пиццайоло-2024. Они рассказали, как приготовить идеальную пиццу.

«Тесто — это 90% успеха пиццы. Каждый пиццайоло хранит свой рецепт. Вроде бы ингредиенты плюс минус одни, но есть золотой стандарт. Это мука, вода (мы используем ледяную), сахарная пудра, соль, сухие инстантные дрожжи и оливковое масло. Большую роль играет соотношение муки и воды в тесте. Ни молока, ни яиц в составе нет», — поделилась Вера Ивахина.

Следующий секрет хорошего теста — это его созревание (ферментация) в течение 96 часов в холодильнике. Это в идеале. Если у вас столько времени нет, то тесто должно постоять там хотя бы сутки. Надежда отметила, что для правильной ферментации в холодильнике должна поддерживаться температура от +2 до +4 градусов.

Достав тесто с холода, даем ему расстояться. Оно должно нагреться примерно до 22 градусов. Такое тесто получается эластичным.

Теперь присыпаем поверхность стола семулой. Это такая крупка из твердой пшеницы, внешне напоминающая манку. Готовый шарик раскатывается руками от центра в стороны, оставляя бортики. Раменские мастерицы отмечают, что на правильном тесте видны маленькие пузырьки.

Не забываем про начинку и ставим пиццу в печь. Надежда поделилась: «Мы выпекаем пиццу в подовой печи. Конечно, в идеале делать это в дровяной, это совершенно другое качество продукта и визуал пиццы, но что имеем, то имеем. Выставляется температура на 380-420 градусов для классической пиццы. Точная температура зависит от степени гидратации теста».

Раменчанки отмечают, что в любом деле, даже приготовлении пиццы, должно быть развитие. Именно поэтому они и участвовали в Чемпионате.

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