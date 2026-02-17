Секретный корнеплод спасает россиян от депрессии и анемии

Россиянам посоветовали есть свеклу для спасения от депрессии и анемии

Свекла — полезный корнеплод, в составе которого огромное количество полезных веществ. Она увеличивает гемоглобин крови, защищающий организм от железодефицитной анемии и, как следствие, депрессии, сообщает « Крымская газета ».

В составе свеклы есть пектины, аскорбиновая кислота, белок, калий, мед, железо, бор, ванадий, молибден, кобальт, йод, литий, марганец, фтор, цинк и рубидий. Также в продукте содержатся витамины В2, А, В1, В6, В5, РР и С.

Еще свекла помогает кишечнику, устраивает детоксикацию для печени. Беталаины помогают справляться с окислительным стрессом, из-за которого возникают хронические болезни и быстрое старение.

Свекла увеличивает гемоглобин крови. Он защищает организм от железодефицитной анемии, которая приводит к депрессии.

Клинический психотерапевт Александр Марков рассказал, что железо необходимо для дофаминовой системы и митохондрий. Если его будет недостаточно, может произойти клеточная гипоксия мозга.

Важно помнить, что железо принимает участие в переносе кислорода из легких в мозг. Если его недостаточно, человек будет ощущать лень и усталость даже если достаточно выспится. Также не исключены уменьшение концентрации и недостаток энергии, добавил психотерапевт.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.