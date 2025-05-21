Секретарь Совбеза, почетный гражданин Подмосковья Сергей Шойгу отмечает юбилей

В среду 70 лет исполняется секретарю совета безопасности РФ, генералу армии, выдающемуся российскому государственному и политическому деятелю и почетному гражданину Московской области Сергею Шойгу.

Он является создателем отечественной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Прошел путь от мастера строительного треста до министра обороны и секретаря совета безопасности РФ. Более 30 лет проработал на различных руководящих должностях в российском правительстве. Кандидат экономических наук. Выдающийся российский государственный и политический деятель.

Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне — Республика Тыва). Он окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель» в 1977 году. Трудовую деятельность начал мастером треста «Красноярск промхимстрой» в 1977 году в городе Красноярске и более 10 лет проработал в различных сибирских строительных трестах.

В 1988 году с должности управляющего треста «Абаканвагонстрой» перешел на партийную работу в качестве второго секретаря Абаканского городского комитета КПСС, а через год был назначен инспектором Красноярского краевого комитета КПСС. С 1990 по 1991 гг. — зампред Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству, затем — председатель Российского корпуса спасателей, преобразованного в Государственный комитет РСФСР по ЧС.

С 1991 по 1994 гг. Шойгу был председателем Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, с 1994 по 2012 гг. — министром РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 10 января 2000 г. по 18 мая 2000 г. — зампред российского правительства — министр МЧС России).

С 11 мая по 6 ноября 2012 года — губернатор Московской области. С 6 ноября 2012 г. по май 2024 года — министр обороны РФ. Сейчас Шойгу занимает пост секретаря Совбеза РФ.

В 2015 году под руководством Шойгу в Подмосковье создан крупнейший и единственный в своем роде военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». В 2020 году в этом парке возвели Главный храм ВС РФ в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю Отечества. Высота храма вместе с крестом составляет 96 м, длина — 97,9 м, ширина — 65,4 м. Вокруг расположен музейный комплекс «Дорога памяти» с галереей фотографий участников ВОВ.

Шойгу — Герой Российской Федерации. Награжден многими орденами и медалями, в том числе высшими орденами: святого апостола Андрея Первозванного с мечами, «За заслуги перед Отечеством» I степени (с мечами), II и III степеней, орденом Александра Невского. Заслуженный спасатель РФ.

Постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева от 23 января 2020 года № 19-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».