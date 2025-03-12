Секретарь пушкинского отделения «ЕР» Красноцветов отчитался о проделанной работе в 2024 году

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов подвел итоги 2024 года и рассказал о планах на будущее. Главными темами отчета стали строительство и капитальный ремонт социальных объектов, благоустройство парков и общественных пространств, помощь участникам СВО и их семьям, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Максим Красноцветов отметил, что главной задачей сегодня остается выполнение целей специальной военной операции и безоговорочная Победа. С самых первых дней СВО округ совместно с партией «Единая Россия» помогает бойцам на передовой. В 2024 году Пушкинским было отправлено свыше 150 тонн гуманитарного груза.

«Все наши планы обращены на сплочение вокруг президента, поддержку наших ребят и их семей. Мобилизованные, контрактники, добровольцы и их семьи в нашем ежедневном поле зрения. Нашим муниципалитетом при поддержке партии и депутатского корпуса было организовано 148 мероприятий по теме СВО и поддержке военнослужащих и добровольцев. Также хочу выразить слова благодарности волонтерам, организациям, всем, кто своим примером помогает фронту», — сказал Максим Красноцветов.

Для повышения качества и доступности медицинской помощи важным направлением является открытие новых поликлиник. Эта работа проводится в рамках народной программы партии «Единая Россия».

«На территории Пушкинского строится одна детская поликлиника на проезде Розанова и 4 объекта находятся в стадии капитального ремонта, в числе которых: 5орпус № 5 (старый роддом), главный корпус № 2, взрослая поликлиника г. Пушкино, поликлиника № 9 г. Ивантеевка», — отметил Максим Красноцветов.

В 2024 году в округе активно шло строительство и капитальный ремонт учреждений образования. В рамках партийных проектов открыта школа на 550 мест в микрорайоне Заветы Ильича.

По словам Красноцветова, в настоящем году будут обновлены пять образовательных учреждений: Гимназия № 3 в Ивантеевке, Центр образования № 1 в Красноармейске, Ашукинский образовательный комплекс, Образовательный комплекс № 4 (детский сад «Аленушка») в поселке Зверосовхоза, Образовательный центр № 7 (детский сад «Ромашка») в Ивантеевке.

Максим Красноцветов, также, отметил важность работы по улучшению городской среды. По словам секретаря, в Пушкинском ежегодно появляются новые комфортные пространства, где можно отдохнуть семьей, провести время на природе.

«В нашем городском округе завершились работы в лесопарке „Северный“ и капитальный ремонт бульвара Зубова в г. Красноармейск. В Ивантеевке продолжается благоустройство парка культуры и отдыха», — прокомментировал Максим Красноцветов.

Помимо окончания реализации проектов благоустройства парка в Ивантеевке и «Банного леса» в Красноармейске в 2025 году запланированы работы по благоустройству общественных территорий в Пушкино: Пешеходной зоны в микрорайоне Дзержинец, Набережной Травинского озера, Благоустройство центральной части Пушкино.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.