Секретарь Егорьевского отделения партии отчитался о проделанной работе за 2024 год

«Егорьевское отделение „Единой России“ продолжает эффективную работу по всем основным направлениям. Приоритетами остаются социальная поддержка жителей, помощь фронту и семьям наших бойцов, а также развитие территории округа. Организована работа по реализации партийных проектов, ведется регулярный прием граждан и укрепляется первичное партийное звено», — рассказал Дмитрий Викулов.

Говоря о развитии социальной сферы округа, он отметил, что в 2024 году завершились работы по благоустройству территорий трех общеобразовательных школ — городских школ № 2 и № 5 и школы в селе Саввино. В рамках текущего ремонта выполнено 123 вида работ на сумму более 86 млн рублей.

В рамках обеспечения доступности медицинской помощи для населения в 2024 году выполнен текущий ремонт ФАПов в селе Починки, деревнях Селиваниха и Дмитровка. Кконцу первого квартала текущего года будут открыты еще 3 новых ФАПа в деревняхКолычево, Поповская и селе Лелечи.

В День города после реконструкции торжественно открылся Отдел истории Егорьевского историко-художественного музея. В 2022-23 гг. музей был включен в Федеральную программу Президента РФ «Культура России». Это повысило туристическую привлекательность округа, так с момента открытия и до конца 2024 года музей посетили более 6000 человек.

«Одной из самых важных задач остается поддержка наших военнослужащих и их семей, а также это долг каждого гражданина. Победа в СВО возможна тогда, когда есть крепкий тыл. С 2022 года в Егорьевске работает штаб поддержки семей граждан. У каждой семьи есть свой куратор для быстрого решения всех возникающих вопросов, в том числе и вопросов, поступающих депутатам», — отметил Дмитрий Викулов.

Общими усилиями собрано и отправлено из Егорьевска в зону СВО 75 конвоев и свыше 550 тонн гуманитарной помощи. Организовано плетение маскировочных сетей, в школах дети пишут письма на фронт. Кроме этого, на территории округа Егорьевск создан Комитет семей воинов Отечества.

Ключевым документом для работы местного отделения и депутатского корпуса остается народная программа партии. Ее основу составляют наказы избирателей, полученные в 2021 году, а также во время выборов депутатов округа в 2023 году. За отчетный период было выполнено 94 наказы. В 2024 году завершено строительство перехода из школы в спортивный зал в селе Раменки, выполнен ремонт дорог в деревнях Алешино и Дмитровка, отремонтирована дорога к центру «Чайка», обновлено асфальтовое покрытие в детском саду деревни Михали, а также построена спортивная площадка в школе № 14.

Продолжается реализация наказов областного уровня. В округе начались работы по капитальному ремонту здания начальных классов Георгиевской гимназии и детского сада в микрорайоне 2. Ожидается, что после капитального ремонта эти объекты образования откроются уже в этом году.

Кроме того, участники встречи обсудили подготовку к главному событию года — празднованию 80-й годовщины Великой Победы — и договорились провести тематические встречи по ряду важных вопросов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.