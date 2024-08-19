Секрет раскрыт: россиянам рассказали, как получать три пенсии

Член Совета Федерации РФ Ольга Епифанова рассказала, что трудовой стаж, накопленный в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), также предоставит гражданам возможность на получение пенсии, сообщает Газета.ru .

Таким образом, если, условно, гражданин России отработал официально пять лет в Белоруссии, три года в РФ, а все оставшееся время трудился в Казахстане, он сможет получать пенсии от всех трех государств — каждая страна будет выплачивать пенсионные пособия за соответствующий период трудовой деятельности.

В данный момент применяется соглашение о пенсионном обеспечении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказала сенатор.

«По нему, каждое государство-член ЕАЭС должно гарантировать гражданам других государств-членов союза объем прав на пенсионное обеспечение, равный объему прав, предоставляемому своим гражданам на аналогичных условиях», — дополнила Епифанова.

По ее словам, трудовой стаж, накопленный в различных государствах, входящих в ЕАЭС, суммируется. Каждое из этих государств будет осуществлять выплаты только за свою часть в зависимости от полученных пенсионных прав. В связи с этим сенатор рекомендовала не откладывать оформление трудовых отношений с работодателями.

Епифанова подчеркнула, что в вопросах назначения пенсий в рамках соглашения ЕАЭС имеется множество нюансов, поэтому все возникающие вопросы рекомендуется направлять в Социальный фонд России и аналогичные государственные органы стран-членов союза.