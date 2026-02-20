Сэкономить на яйцах не выйдет: за разведение кур на балконе ждут штраф и суд

Разведение кур в квартире, на балконе или в гараже нарушает санитарные нормы и может закончиться штрафом и судебным разбирательством, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

«К вопросу о курах на балконе или в гараже: следует понимать, что данные объекты не соответствуют ветеринарно-санитарным правилам. Содержание кур подразумевает наличие специфического запаха, шума и биологических отходов, что неизбежно нарушает права других жильцов на благоприятную среду обитания. Судебная практика в этом вопросе однозначна», — подчеркнул Кырлан.

Он добавил, что разведение сельскохозяйственной птицы в квартирах и на балконах запрещено. Даже если вы установите современную клетку и будете поддерживать чистоту, сам факт нахождения сельхозживотных в жилом фонде незаконен. Ситуация с гаражами аналогична.

«Большинство гаражных кооперативов имеют целевое назначение для хранения транспорта. Создание там курятника является нецелевым использованием земли, и постройку могут признать незаконной, а владельца оштрафовать. Ветеринарные службы также не смогут выдать разрешение на содержание птицы в гаражном боксе, поскольку там невозможно соблюсти необходимые санитарные разрывы и нормы утилизации помета», — рассказал эксперт.

