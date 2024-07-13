Торты мытищинского кондитера побили рекорд России

На международной выставке «Россия» на ВДНХ, закрывшейся на днях, состоялось грандиозное событие. Большая команда кулинаров под руководством звездных кондитеров Марины и Максима Синицких из Мытищ изготовили торт, побивший рекорд страны, передает пресс-служба администрации городского округа.

В создании сладкого рекордсмена приняла участие кондитер из городского округа Мытищи Елена Кальченко. Размер торта в виде флага России — 6 на 4 метра, вес гигантского лакомства — более полутора тонн.

Рекорд зафиксировали представители Международной книгой рекордов «Интеррекорд».

Как сообщили авторы, торт символизирует единство и гордость за свою страну. Трудились над созданием уникального изделия кондитеры из 30 регионов России, включая Подмосковье.

Еще один сюрприз ждал гостей мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности: команда кулинаров приготовила самый высокий антигравитационный торт в виде ромашки высотой более двух метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.