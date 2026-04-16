«Сделайте с сердечками»: россияне оценили гробы под зебру и леопарда

Ритуальный агент из России разрабатывает необычный подход к теме смерти и прощания, превращая траурные церемонии в по-настоящему запоминающиеся события. Девушка начала расписывать гробы в окрас зебры и леопарда, а также в космическом дизайне, используя стразы. Большинство пользователей Сети в комментариях под постами положительно отреагировали на ее идеи.

На своей странице автор публикует фотографии работ самых разных стилей — от традиционных до авангардных решений. Помимо этого, читателям доступны практические рекомендации по организации нестандартных ритуальных услуг и прощальных церемоний.

В одном из роликов девушка показала, что самым популярным запросом является гроб в леопардовом стиле. Однако она не стала останавливаться и сделала еще один экземпляр в расцветках зебры. После этого в комментариях стали поступать заказы изготовить гробы с сердечками и кадрами из любимых кинолент.

«Я хочу этот с принтом зебры. Вот я круто уйду из этого мира», — написала одна из пользовательниц Сети.

Однако в комментариях нашлись и те, кто не оценил креатив девушки, подчеркнув, что смерть — это не тема для веселья, а взрослое поколение вообще не сможет понять подобного.

