Считаю долгом служение Отечеству: герой РФ из Ступина участвует в праймериз ЕР

Герой РФ, ефрейтор, военный фельдшер Людмила Болилая примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». В случае победы она планирует идти от Подмосковья на выборах в Госдуму в сентябре.

Болилая родилась в Петровске Саратовской области, в 2019 году она переехала в подмосковное Ступино. Более 15 лет женщина проработала фельдшером скорой помощи, в пандемию коронавирусной инфекции она одной из первых выезжала на вызовы к тяжелым больным.

В апреле 2023 года Болилая заключила контракт и добровольно отправилась в зону СВО, там была медсестрой в 20-й гвардейской общевойсковой армии Московского военного округа. По ее словам, родные сложно восприняли ее решение отправиться в зону спецоперации.

«Я думаю, каждый из вас поймет, что провожать в неизвестность, в опасность близкого человека — это очень страшно, очень тяжело. Долгая разлука, отсутствие связи давалось, конечно, нелегко. Но мы справились», — поделилась воспоминаниями Герой России.

В начале 2025 года подразделение, где служила медик, подверглось ракетно-артиллерийскому удару. Тогда она под шквальным огнем помогала раненым и готовила их к эвакуации. Спасая тяжелораненого бойца, закрыла военного собой. Мужчина выжил, а Болилая получила множественные тяжелые ранения и долго лечилась. Она проходит лечение и сейчас. 22 мая 2025 года президент РФ Владимир Путин вручил ей «Золотую Звезду» Героя России. Жительница Подмосковья стала первой женщиной, удостоенной этого звания с начала проведения спецоперации.

Сегодня Болилая участвует в кадровом проекте «Лидеры России. Политика». Она обучается в РАНХиГС, входит в региональный политсовет ЕР в Московской области. Решение участвовать в выборах она объясняет желанием и дальше служить людям, используя опыт, полученный на передовой, а также в гражданской жизни.

«Я отношусь к тем людям, которые считают своим долгом служение Отечеству, служение нашему народу. Я работала на скорой помощи, помогала бойцам на СВО, свою миссию продолжу дальше», — сказала Болилая.

«Единая Россия» проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты через открытое всенародное голосование и предоставляет право сформировать их список избирателям. Победители праймериз представят партию на выборах в Госдуму, Мособлдуму и муниципальных советов депутатов. Выборы состоятся в сентябре. На участие в праймериз в Подмосковье уже подали документы около 600 кандидатов.

