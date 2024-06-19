Счетная палата России инициировала «Почте России» крупный штраф
Мировой суд Москвы оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей
Мировой суд Москвы оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за недоделки в отделениях связи, пишет «Коммерсант».
Речь идет о нарушении условий бюджетных инвестиций.
По данным издания, не был исполнен договор с Минцифрой о ремонте отделений.
Это стало поводом для судебного иска Счетной палаты, так как полученные от государства 5 млрд рублей не были потрачены, а 279 отделений остались без реновации.
В «Почте России» с решением суда не согласились.