Счетная палата России инициировала «Почте России» крупный штраф

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Мировой суд Москвы оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за недоделки в отделениях связи, пишет « Коммерсант ».

Речь идет о нарушении условий бюджетных инвестиций.

По данным издания, не был исполнен договор с Минцифрой о ремонте отделений.

Это стало поводом для судебного иска Счетной палаты, так как полученные от государства 5 млрд рублей не были потрачены, а 279 отделений остались без реновации.

В «Почте России» с решением суда не согласились.