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Счетная палата России инициировала «Почте России» крупный штраф

Мировой суд Москвы оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей
Общество

Мировой суд Москвы оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за недоделки в отделениях связи, пишет «Коммерсант».

Речь идет о нарушении условий бюджетных инвестиций.

По данным издания, не был исполнен договор с Минцифрой о ремонте отделений.

Это стало поводом для судебного иска Счетной палаты, так как полученные от государства 5 млрд рублей не были потрачены, а 279 отделений остались без реновации.

В «Почте России» с решением суда не согласились.