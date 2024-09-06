Счета умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках Котельникова арестованы
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Суд наложил арест на 10 банковских счетов умершего в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова, причастного к делу о сухпайках для армии, сообщает РИА Новости.
Как следует из оказавшихся в распоряжении агентства документов, средства на данных счетах заморожены, чтобы доверенным лицам предпринимателя не удалось их скрыть.
Котельникова обвинили в хищении денег у Минобороны и заключили под стражу в начале июня. Спустя месяц он скончался в следственном изоляторе. Причиной стали проблемы с сердцем.
В апреле суд отправил в СИЗО топ-менеджеров пищевого комбината за ненадлежащее оказание услуг по организации питания для нужд министерства обороны России.
По данным следствия, при заключении контракта с военным ведомством фигуранты осознанно завысили стоимость продукции, а ее качество не было надлежащим.
Правоохранители считают, что бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, которого арестовали по подозрению в коррупции, лоббировал интересы предприятий.