Щелкунчик, Глинтвейн и Пурга: какие зимние клички дают собакам россияне

Российская кинологическая федерация проанализировала, какими зимними кличками называли россияне питомцев в 2025 году. Привычные варианты вроде Снежка и Бурана уже не удивляют, так как хозяева нередко проявляют куда более неожиданную фантазию, сообщил РИАМО президент федерации Владимир Голубев.

Он уточнил что источником вдохновения становятся как любимые с детства сказки, мультики, так и праздничные угощения.

По его словам, самым распространенным зимним именем оказалась кличка Айс (в переводе — Лед). Это довольно звучный, простой вариант, который легко использовать в дрессировке.

«Вообще, когда мы даем советы, как выбрать кличку собаки, мы всегда рекомендуем ориентироваться на звучность слова. По сути кличка — это первая команда щенка. Он учится на нее откликаться. Это имя вы будете использовать постоянно, поэтому часто длинное слово так или иначе сокращается до пары слогов», — сказал Голубев.

Далее в рейтинге идут клички Сноу и Норд (в переводе — Снег, Север), есть и вариант Нортон (в переводе — северный город). Также выбирают и русскоязычные варианты: Снежинка, Снег, Север, Вьюга, Метель, Пурга. Причем далеко не всегда это имеет какую-то прямую связь с конкретной породой. Например, Снежинкой называли бишон фризе и мальтезе, но встречаются и варианты, когда имена Пурга и Метель принадлежали собакам чихуахуа, родом из Мексики.

Кроме того, отмечается связь между кличками Вьюга с русскими гончими, сибирскими хаски, хортыми борзыми. Очевидно, имя ассоциируется с быстротой, присущей породам. Также довольно популярно звучное японское имя Юкки, что переводится как «Снег».

А вот в кличках, связанных с детскими зимними сказками, наиболее популярными вариантами оказались имена двух персонажей одного и того же произведения — это Кай и Герда из «Снежной королевы» Андерсена. Очень популярны всевозможные Эльфы и Гномы. Иногда заметна ирония в выборе, например, Гномом назван грозный на вид ксолоитцкуинтли. Встречается и кличка Гринч — в честь известного похитителя Рождества.

Не забывают россияне и про Кевина Маккаллистера, который вынужден был остаться в рождественскую ночь дома без родителей в фильме «Один дома». Есть собак называют Олафами, возможно, в честь снеговика из мультфильма «Холодное сердце», а также Рудольфами — в честь северного оленя, которого придумал автор Роберт Льюис Мэй.

Среди самых редких и необычных вариантов — Щелкунчик, Варежка, Снегурочка, Санта, Морозко. Так, например, единственным Морозко в РФ в этом году оказалась русская псовая борзая.

Наиболее популярными кличками в честь угощений оказались Карамель и Пряник. Часто вспоминают и про зимнюю специю — Корицу. Самыми неожиданными оказались Мандарин и Глинтвейн. Причем породы разные. Например, кличку Мандарин в стране носят мопс, немецкий шпиц и чау-чау. В честь зимнего напитка названы такса, шелти и чихуахуа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.