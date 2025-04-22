Щелковским донорам вручили благодарственные письма в честь Национального дня донора

В Щелкове живет немало людей, удостоенных звания «Почетный донор России» — Сергей Смирнов, Константин Гаспаров, Алексей Подоровский, Петр Мухин, а также Виталий Черкасов. Нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются люди, сдавшие безвозмездно кровь 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В щелковском отделении областного Центра крови им вручили благодарственные письма главы округа за значимый вклад в развитие донорского движения.

«Я решил стать донором, потому что было интересно узнать, как происходит процесс сдачи крови. И я не пожалел о своём решении. Призываю будущих доноров не бояться и не сомневаться, а просто соблюдать правила и делать свой вклад в благое дело», — поделился своей историей Виталий Черкасов, который стал донором в 2012 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.