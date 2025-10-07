Щелковский спортсмен в очередной раз стал победителем забега

На выбор участникам предлагались дистанции в 3, 5, 10 и 21,1 километров, скандинавская ходьба на 3 км, детский фестивальный забег на 1 км, а также инклюзивный забег на 500 метров.

На дистанции в пять километров завоевал золотую медаль спортсмен из городского округа Щелково — Павел Куприянов. Результат атлета составил 16:04, что на целых 58 секунд опережает результаты игрока, занявшего второе место.

Павел Куприянов работает инструктором по легкой атлетике в Физкультурно-оздоровительном центре и регулярно занимает первые места в подобных спортивных мероприятиях. Так, например, в легкоатлетическом забеге «Подмосковные вечера», который собрал более 1500 участников, Павел также взял золото на дистанции в пять километров.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.