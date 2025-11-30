Щелковский колледж провел масштабное профориентационное мероприятие

Преподаватели и студенты Щелковского колледжа организовали для школьников настоящий парад специальностей — они наглядно представили 16 востребованных направлений, чтобы каждый ученик мог заглянуть в мир профессий и найти то, что его по-настоящему увлечет.

В рамках мероприятия школьники смогли собрать свое электронное устройство, погрузиться в тонкости машиностроения, узнать о героической работе пожарных и правоохранителей. Также они познакомились с основами сестринского дела, увидели, как работает логистика и разобрались в сложных системах энергетики и газоснабжения. Кроме того, ребята поработали с современными химическими технологиями, а еще попробовали силы в легкой промышленности, туризме, индустрии красоты, столярном деле и ландшафтном дизайне.

«Такие встречи — это важный шаг в выборе будущего. Мы были рады пообщаться с такими любознательными и целеустремленными ребятами!», — отметили в Щелковском колледже.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.