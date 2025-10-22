Щелковский колледж подписал соглашение о сотрудничестве с Росгвардией

Директор Щелковского колледжа Флора Бубич и заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области, полковник полиции Андрей Леонидович Шелудченков, подписали Соглашение о взаимодействии, открывающее новые перспективы для патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данное соглашение позволит формировать у студентов глубокое понимание роли и места Росгвардии в системе обеспечения национальной безопасности, обороны и правопорядка. Студенты получат расширенные знания о структуре, принципах управления и координации действий Росгвардии при решении задач, сопряженных с деятельностью правоохранительных органов. Кроме того, соглашение предусматривает оказание содействия профессиональной ориентации будущих специалистов.

«Мы уверены, что сотрудничество с Росгвардией позволит нам воспитать достойных граждан, готовых служить своей стране и защищать ее интересы», — отметили в колледже.

Также в этот день студенты Щелковского колледжа стали участниками патриотического мероприятия «Один день с Росгвардией», где почувствовали себя частью большой и сильной семьи. Студенты увидели работу подразделений изнутри, стали свидетелями виртуозного пилотирования БПЛА, а финальным аккордом стал невероятный концерт Ансамбля песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения «Росгвардии», зарядивший всех энергией и позитивом.

