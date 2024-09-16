«Щелковский биокомбинат» провел научную конференцию в честь своего 100-летия

В нынешнем году «Щелковский биокомбинат» отмечает 100-летний юбилей. В честь праздничной даты предприятие организовало международную научно-практическую конференцию «Биотехнологии в России — создавая здоровое будущее: наука и практика». Она прошла в аграрном университете имени К. А. Тимирязева.

Конференция объединила ученых и практиков, которые занимаются биотехнологиями, производством вакцин, ветеринарных препаратов, средств для диагностики.

«Мы сами участвуем в большом количестве научных конференций, чтобы по крупицам собирать те знания, которые есть про науку. И, конечно, научно-практическая конференция призвана объединить усилия как ученых, так и практиков для того, чтобы новые разработки, которые появляются в научной среде, были воплощены в жизнь и реализованы в виде продукции, которую мы выпускаем», — отметил директор ФКП «Щелковский Биокомбинат» Олег Акилин.

В конференции приняли участие ведущие ученые и эксперты в области биотехнологий России и зарубежных стран, представители министерства сельского хозяйства РФ, руководители агробиологической промышленности и другие специалисты. А также сотрудники предприятия и студенты.

С докладами выступили порядка 20 экспертов, которые охватили широкий спектр вопросов, в том числе актуальные вопросы фундаментальной и прикладной биотехнологии, перспективы научных исследований и практической реализации биотехнологических проектов.

Проведение научно-практической конференции, по мнению участников, создает хороший симбиоз между наукой и производством.

«Я считаю, это одна из самых передовых и перспективных отраслей противоэпизоотической работы в плане разработки различных иммунобиологических препаратов для профилактики многих инфекционных заболеваний, особо значимых сейчас в нашей стране. Это сейчас стало еще более актуально в связи со сложившейся обстановкой, импортозамещением в частности. И вот «Щелковский биокомбинат», по моему мнению, занимает лидирующие позиции в отношении не просто производства того, что было, а внедрения новых технологий, высоких технологий своего производства для обеспечения, опять же, эпизоотического благополучия», — рассказал врио директора ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» г. Казань Данил Мингалеев.

«Щелковский биокомбинат» ведет сотрудничество с институтами, академиями, региональными ВУЗами, которые являются крупными федеральными центрами, где есть наука, образование и научная деятельность.

«Никуда не двинешься без научных исследований, потому что любая вакцина, а мы занимаемся производством вакцин, — это очень сложный инструмент, который требует на этапе создания не менее пяти лет и постоянной доработки, постоянного усовершенствования, изменения технологий. Особенно сейчас, когда наука так быстро двигается и технологии меняются просто стремительно, отстать от современных тенденций, современных трендов — это, можно сказать, равносильно тому, чтобы просто исчезнуть с рынка. И на сегодняшний день у нас подписано более 15 договоров с ведущими ВУЗами в Российской Федерации о сотрудничестве», — добавил Олег Акилин.

Так как конференция приурочена ко дню рождения «Щелковского биокомбината», прежде всего сотрудников предприятия поздравили почетные гости. Среди них замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, президент ассоциации «ВЕТБИОПРОМ» Юрий Барсуков, ректоры академий имени Тимерязева и Скрябина, директор ФГБНУ «ВНИТИБП» Алексей Забережный, глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ближайшие пару лет учреждения здравоохранения полностью избавятся от аналогового оборудования. МРТ, КТ, маммографы в «цифре» позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Воробьев также сообщал, что в медучреждениях региона аналоговое оборудование почти полностью будет заменено на цифровое. Благодаря этому можно будет внедрять в систему здравоохранения искусственный интеллект.