Щелковские волонтеры рассказывают о своей работе в школах округа

Молодогвардейцы городского округа Щелково продолжают активно привлекать молодежь к волонтерству, посещая учебные заведения и проводя презентации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Эти встречи открывают перед ребятами новые горизонты и позволяют лучше понять цели и задачи «Молодой Гвардии», а также оценить возможности, которые она предоставляет. Во время презентаций молодые люди могут задать вопросы, поделиться своими идеями и узнать о проектах, в которых они могут принять участие.

Волонтеры рады приветствовать всех, кто готов присоединиться к их дружной команде. «Молодая Гвардия» — это не только возможность для личностного роста, но и шанс участвовать в увлекательных мероприятиях и вносить свой вклад в жизнь города.

Чтобы стать частью «Молодой Гвардии» Щелково, необходимо заполнить анкету по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR_oTF9NqEDfohTTXmgb8jy40n4hDk7-GjKcOcCGqC_sQB-w/viewform?usp=sf_link.

Активистом может стать гражданин Российской Федерации, достигший 14 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.