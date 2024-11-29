Щелковские студенты приняли участие в мероприятии «Ландшафтное будущее России»

28 ноября студенты выпускной группы специальности «Садово- парковое и ландшафтное строительство» Щелковского колледжа под руководством преподавателя Тюриной Е.В. приняли участие в мероприятии «Ландшафтное будущее России», проходившее в стенах Тимирязевской академии (очно и онлайн), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе мероприятия студенты посетили 11 Ландшафтную фотовыставку, где были представлены лучшие фотографии частных садов и городских пространств России, прослушали выступление профессионалов ландшафтной архитектуры Александра Сапелина «Будущее профессии ландшафтного дизайнера», Артема Ваганова «Собственный бизнес в ландшафте. Свобода и ответственность», Ирины Андриановой «Специализация в создании садов как путь достижения гармонии». А также стали участниками мастер-класса «Искусство топиарной стрижки».

Участие в таком ярком событии Ландшафтной отрасли позволило щёлковским студентам окунуться в особую атмосферу единства представителей всего Ландшафтного сообщества России.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.