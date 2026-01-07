Щелковские спасатели помогли доставить на диагностику пациента весом около 150 кг
Фото - © Центр гражданской защиты Щёлково
Аварийно-спасательный отряд городского округа Щелково оказал содействие бригаде скорой медицинской помощи при транспортировке пациента на компьютерную томографию. Вызов поступил с Парковой улицы. Вес пациента составлял около 150 килограммов, что существенно осложняло процесс перемещения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В связи с физическими особенностями пациента стандартная транспортировка силами медицинских работников была затруднена и могла представлять риск как для пациента, так и для персонала. Для обеспечения безопасности и соблюдения необходимых условий к работе были привлечены спасатели. Сотрудники аварийно-спасательного отряда аккуратно и слаженно выполнили перенос пациента, строго соблюдая меры предосторожности.
Благодаря профессионализму и четкой координации действий спасателей транспортировка прошла без осложнений. Это позволило своевременно доставить пациента на обследование, провести компьютерную томографию и продолжить оказание необходимой медицинской помощи.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.