Щелковские долголеты приняли участие в велофестивале

сегодня в 14:21

В рамках программы губернатора Московской области «Активное долголетие» прошел велофестиваль. Мероприятие состоялось в Центральном городском парке города Королева, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В велопрогулке приняли участие 35 долголетов из Щелково и Королева. Они получили огромное удовольствие от поездки. Это мероприятие не только спортивное, но и прекрасная возможность для участников встретиться, пообщаться и поделиться своими успехами и радостью.

Дружное катание на велосипедах очень понравилось участникам фестиваля. Планируется сделать такие велопрогулки регулярными, чтобы все желающие могли принять в них участие.

Стать участником проекта «Активное долголетие» можно: через портал dolgoletie.mosreg.ru; с мобильного телефона через приложение «Соцуслуги»; позвонив в Центр социального обслуживания населения 8-496-562-96-72.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.