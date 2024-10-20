Щелковские депутаты посетили госпиталь имени Бурденко

В преддверии Дня отца депутаты Совета депутатов городского округа Щелково, Анна Андреева и Илья Шумейко, совместно с артистами Медвежье-Озерского Дома Культуры городского округа Щелково, посетили госпиталь Федерального государственного бюджетного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко, расположенный в городском округе Щелково. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Концерт, организованный силами Медвежье-Озерского Дома Культуры городского округа Щелково, стал радостным событием не только для бойцов специальной военной операции, проходящих реабилитацию, но и для всего медицинского персонала.

В подарок терапевтическому отделению Федерального государственного бюджетного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко была передана сушильная машина, которая станет незаменимым помощником в работе сотрудников госпиталя, заботящихся о наших доблестных воинах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.