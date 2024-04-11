Компания МЕТИЗ из Щелкова презентовала продукцию на международной выставке

На выставке производитель представил всю линейку производимой высокотехнологичной продукции — современные комплектующие для протезов нижних и верхних конечностей.

Эксперты компании провели для коллег обучающий семинар, а генеральный директор Николай Ермалюк принял участие в круглом столе, посвященном протезированию и реабилитации участников СВО.

«99% производства — это металл, которого в нашей стране достаточно, и он высокого качества. Мы используем титан, алюминий и сталь. Для изготовления углепластиковых стоп, также все материалы в России есть. В протезно-ортопедической отрасли, при изготовлении уже готового изделия используется масса других материалов. И здесь, конечно, есть узкоспециализированные материалы», — уточнил Ермалюк.

Кроме этого, на выставке «Интеграция — 2024» можно было увидеть не только увидеть сами комплектующие, но и посмотреть их в действии. На стенде компании работали модели на протезах, собранных из коленных модулей и стоп МЕТИЗ. Была продемонстрирована ходьба по разным поверхностям и с разной скоростью, подъем и спуск по лестнице на влагостойком гидравлическом коленном модуле и влагостойкой углепластиковой стопе, а также на электронном коленном модуле.

Также там была показана в действии бионическая кисть MeHand. Она является единственной в мире моделью с сенсорным экраном и двадцатью схватами.

Продукцию щелковской компании МЕТИЗ закупают в 40 странах мира, в том числе в таких технологичных государствах, как Япония и Южная Корея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.