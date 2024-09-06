Щебень начали укладывать на мини-футбольном поле в Серпухове

Замглавы городского округа Серпухов Татьяна Орлова вместе с председателем Совета депутатов Михаилом Шульгой, депутатом Павлом Гущиным проверила ход выполнения работ по подготовке основания мини-футбольного поля в парке «Питомник». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Через несколько дней будет завершена укладка щебня. После этого подрядная организация приступит к установке навеса. Завершающим этапом станет укладка специального покрытия. А в следующем году прилегающую территорию ждет благоустройство.

В 2025 году парк «Питомник» преобразится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот момент с нетерпением ждут все серпуховичи. Парк «Питомник» станет местом, где оживают детские мечты, а досуг старшего поколения будет комфортным и интересным.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.