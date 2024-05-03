Сборная Подмосковья завоевала 441 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Завершилась всероссийская олимпиада школьников. Последней дисциплиной олимпиадного сезона стал английский язык, школьники из Московской области завоевали 32 диплома. А в общем зачете сборная Подмосковья снова побила собственный рекорд по числу дипломов и заняла второе место по стране. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Показатели заключительного этапа олимпиады школьников у нас в регионе растут ежегодно. В 2024 году команда Московской области завоевала 441 диплом победителей и призеров, это на 66 больше, чем годом ранее. Олимпиадное движение набирает популярность, все больше ребят показывают выдающиеся результаты. Некоторые из них готовы соревноваться не только на всероссийском уровне, но и на международном», — рассказал первый зампредседателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

По итогам испытаний по 24 предметам наибольшее число дипломов было завоевано на олимпиаде по обществознанию — 47. Также высокие результаты показала сборная по астрономии — победителями и призерами стали 43 школьника, это лучший результат среди всех субъектов РФ. Третье место в топе занимает физика — ребята из Московской области завоевали 41 диплом.

Обществознание стало лидером также и по показателю прироста дипломов в сравнении с прошлым годом — по этой дисциплине школьники завоевали на 17 дипломов больше. Также значительно увеличилось и число дипломов по праву — эта цифра выросла с 19 до 35. А по МХК победителями и призерами стали 32 школьника, что на 12 человек больше, чем в 2023 году.

Все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежную выплату: победители — 500 тыс. рублей, призеры — 300 тыс. рублей, участники — 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.