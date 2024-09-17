Сбой произошел в работе телевидения и интернета от «Ростелекома»

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Downdetector: домашний интернет и ТВ от «Ростелекома» работают со сбоями

Пользователи оператора связи и интернет-провайдера «Ростелеком» из семи регионов РФ жалуются на перебои в работе Сети. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Наибольшее количество жалоб на работу интернета от «Ростелекома» поступило из столицы РФ и Подмосковья. Сбои Сети также фиксируют пользователи из Нижегородской, Тверской, Ленинградской и Мурманской областей. С проблемами столкнулись и жители Санкт-Петербурга.

Почти все пользователи жалуются на общий сбой в работе интернета.

У некоторых клиентов, как заявляется в комментариях, не функционирует телевидение.