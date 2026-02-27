Сбой произошел в работе сайта Роскомнадзора

В пятницу у многих российских пользователей не работает сайт Роскомнадзора, следует из данных на detector404.ru .

Сообщения о сбое поступают из Сахалинской области, Москвы, Красноярского края. Сайт также не работает в Республике Северная Осетия — Алания и в Республике Дагестан.

Жалобы на сбой в работе РКН стали поступать после 10:30. Сообщения о неполадках поступают до сих пор.

Большинство пользователей утверждает, что у них не загружается сайт ведомства. В чем причина сбоя — неизвестно.

