Сбой произошел в работе сайта и приложения «Авито»
Россияне пожаловались, что портал объявлений «Авито» временно не работает. С проблемой столкнулись жители пяти регионов, сообщается на сайте Downdetector.
«Авито» работает с перебоями в Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе и столице. Проблемы также зафиксировали в Московской и Ленинградской областях.
Пользователи жалуются на сбой в работе сайта. Проблемы есть и в мобильном приложении.
Ранее россияне пожаловались на сбой в работе национального мессенджера Max. Не открывался ни сайт, ни мобильное приложение.