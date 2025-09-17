сегодня в 10:30

Сбой произошел в работе сайта и приложения «Авито»

Россияне пожаловались, что портал объявлений «Авито» временно не работает. С проблемой столкнулись жители пяти регионов, сообщается на сайте Downdetector.

«Авито» работает с перебоями в Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе и столице. Проблемы также зафиксировали в Московской и Ленинградской областях.

Пользователи жалуются на сбой в работе сайта. Проблемы есть и в мобильном приложении.

Ранее россияне пожаловались на сбой в работе национального мессенджера Max. Не открывался ни сайт, ни мобильное приложение.