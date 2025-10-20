Сбой произошел в работе Perplexity, Duolingo, Fortnite, Zoom и других сервисов

сегодня в 12:31

Масштабный сбой произошел у платформы Amazon Web Services (AWS). Из-за проблем на серверах не работают Perplexity, Duolingo, Zoom, Roblox, Snapchat, Fortnite, Verizon, а также ряд других сайтов и приложений, сообщает агентство Bloomberg .

В Amazon подтвердили, что несколько сервисов AWS испытывают «повышенный уровень ошибок и задержек». Согласно данным Downdetector, количество жалоб значительно увеличилось после 10:00 по московскому времени, при этом сообщения о неполадках поступают из разных стран.

В настоящее время специалисты прилагают все усилия, чтобы оперативно устранить проблему.

Ранее сбой в работе видеохостинга YouTube произошел по всему миру.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.