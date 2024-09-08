Сбой произошел в мессенджере Telegram в ряде регионов РФ
Downdetector: Telegram работает со сбоями в ряде регионов РФ
Пользователи отмечают сбой в работе мессенджера Telegram, наблюдается всплеск сообщений о проблемах, следует из данных сайта Downdetector.
Больше всего сообщений о неработающем мессенджере в Крыму, также сбой отмечается Саратовской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской и Нижегородской областях.
Чаще всего пользователи жалуются на сбой мобильного приложения, сайта, оповещений, общий сбой и сбой личного кабинета.
Последний раз сбой в мессенджере наблюдался в конце августа.