Сбой произошел в мессенджере Telegram в ряде регионов РФ

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Downdetector: Telegram работает со сбоями в ряде регионов РФ

Пользователи отмечают сбой в работе мессенджера Telegram, наблюдается всплеск сообщений о проблемах, следует из данных сайта Downdetector .

Больше всего сообщений о неработающем мессенджере в Крыму, также сбой отмечается Саратовской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской и Нижегородской областях.

Чаще всего пользователи жалуются на сбой мобильного приложения, сайта, оповещений, общий сбой и сбой личного кабинета.

Последний раз сбой в мессенджере наблюдался в конце августа.