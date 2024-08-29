Вслед за Wildberries в России сбой произошел в Telegram

Downdetector: Telegram работает со сбоями в Москве и еще 6 регионах России

Крупный сбой в работе Telegram наблюдается в семи российских регионах. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

Больше всего жалоб на перебои в работе мессенджера оставили жители столицы РФ. Проблемы также наблюдаются еще в шести регионах России — Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новгородской, Костромской и Свердловской областях.

Пользователи жалуются на сбой в работе мобильного приложения. У некоторых мессенджер не открывается с десктоп-версии. Не приходят также оповещения.

Ранее в работе Wildberries произошел крупный сбой. Маркетплейс перестал работать в девяти регионах РФ.