Вслед за Wildberries в России сбой произошел в Telegram
Downdetector: Telegram работает со сбоями в Москве и еще 6 регионах России
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Крупный сбой в работе Telegram наблюдается в семи российских регионах. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
Больше всего жалоб на перебои в работе мессенджера оставили жители столицы РФ. Проблемы также наблюдаются еще в шести регионах России — Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новгородской, Костромской и Свердловской областях.
Пользователи жалуются на сбой в работе мобильного приложения. У некоторых мессенджер не открывается с десктоп-версии. Не приходят также оповещения.
Ранее в работе Wildberries произошел крупный сбой. Маркетплейс перестал работать в девяти регионах РФ.