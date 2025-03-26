Сбои в работе интернета в России: что происходит

В последнее время российские интернет-пользователи не раз сталкивались с масштабными сбоями в работе Сети, длившимися по несколько часов. Как правило, неработающий интернет связан с локальными проблемами, например, сбоями в работе провайдера. Однако наблюдались случаи, захватывающие целые регионы или крупные сегменты интернета, и причины подобного могут быть разные, сообщил РИАМО руководитель направления кибербезопасности EdgеЦентр Максим Большаков.

Причины сбоев интернета в России

Недоступность привычного сервиса может быть связана с самыми разными причинами, начиная от внутренних деградаций сервисов и заканчивая работой ТСПУ, отметил эксперт.

Например, в январе 2024 года сбой привел к недоступности многих крупных сервисных и банковских платформ, причиной назвали ошибку в системе DNSSEC. 14 января 2025 года в России случился еще один крупный сбой, который затронул пользователей по всей стране. Недоступными оказались мобильная связь, доступ к государственным ресурсам и банковские приложения. При этом мессенджеры и соцсети работали как обычно. Многие эксперты связывают этот сбой с работой ТСПУ, поскольку все затронутые сети использовали эту технологию.

Что такое ТСПУ

Технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) — это специализированные программно-аппаратные комплексы (ПАК), обеспечивающие безопасность российского сегмента интернета. Принцип их работы основан на фильтрации трафика с использованием DPI (Deep Packet Inspection). Однако, в отличие от коммерческих DPI-комплексов, ТСПУ находятся под централизованным управлением государственных органов и работают на национальные задачи, объяснил Большаков.

С одной стороны, они предназначены для блокировки и ограничения доступа к интернет-ресурсам, распространение которых запрещено на территории России. Многие пользователи, загружая определенные сайты, видели сообщение «Заблокировано Роскомнадзором». Такая блокировка выполняется за счет использования ТСПУ.

С другой стороны, эти ПАК применяются в национальной системе противодействия угрозам: она обеспечивает дополнительную защиту ресурсов российского сегмента интернета и способна отражать атаки мощностью 133,5 Тбит/с.

Как ТСПУ влияют на работу интернета в России

Внутри российских сервисов деградации, вызванные их работой, минимальны и обычно связаны с тестированием работы системы при внедрении нового функционала. Есть еще немало возможных сценариев, требующих привлечения ТСПУ, например, появление новых VPN-сервисов и апгрейд уже существующих систем обхода блокировки. Чтобы справиться с ними, разработчики ТСПУ создают новый функционал и тестируют его работоспособность — это может приводить к кратковременным отключениям интернета, пояснил эксперт.

Однако вторую свою ключевую задачу — доступ к запрещенным сервисам на территории РФ — ТСПУ выполняет достаточно успешно.

«Говоря о работе ТСПУ, порой вспоминают Китай с его закрытым, изолированным сегментом интернета и блокировкой популярных во всем мире сервисов. Однако эти сравнения некорректны: Россия изобилует возможностями для роста и развития, поэтому ограничения такого рода нам не грозят», — полагает Большаков.