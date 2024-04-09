Сбивший поэта Рубинштейна в Москве водитель получил условный срок

Водителя, который сбил в Москве известного поэта Льва Рубинштейна, осудили на условный срок. Ему назначили год и восемь месяцев лишения свободы, сообщает Baza .

Александра Д. признали виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека из-за неосторожности.

Мужчине назначили 1,8 года условно с испытательным сроком на три года и запретом управлять автомобилем на 2,5 года.

Поэта Льва Рубинштейна сбили 9 января на пешеходном переходе на улице Образцова. 76-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в НИИ имени Склифосовского, где 14 января он скончался.