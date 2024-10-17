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Сбежавший на Украину журналист Киселев* не погасил долги в России по штрафам

Сбежавший на Украину журналист Евгений Киселев* не погасил в России долги по штрафам, которые получил из-за деятельности иноагента. Кроме того, мужчина не уплатил налоги, сообщает РИА Новости .

Журналиста оштрафовали в 2022 году на 30 тыс. рублей за «непредставление информации об актах незаконного вмешательства». В 2023 году он получил еще один штраф в размере 50 тыс. рублей за «нарушение порядка деятельности иностранного агента».

В общей сложности Киселев* должен по «иноагентским» статьям 80 тыс. рублей. Обе задолженности он не погасил.

Также у журналиста в России есть долги по налогам и кредитам. Общая сумма долгов составляет более 3,3 млн рублей.

Ранее Киселева* включили в список террористов и экстремистов. Также его объявили в розыск.

*Признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.