СберНПФ начислил первую господдержку по ПДС

29 августа СберНПФ завершил начисление клиентам в Московской областипервого государственного софинансирования (господдержки) по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за взносы, сделанные в программу в 2024 году. В СберНПФ господдержка начислена почти 79 тыс. жителей Подмосковья на общую сумму более 1 млрд рублей, передает пресс-служба банка.

Средняя сумма государственного софинансирования на одного участника составила более 13 тыс. рублей. Максимальный размер софинансирования в размере 36 тыс. рублей начислен около 18,8 тыс. клиентов СберНПФ в Московской области.

В топ-3 по числу клиентов СберНПФ, которым начислили государственное софинансирование по ПДС, вошли Москва и Московская область (202,7 тыс. человек), Краснодарский край (71,3 тыс. клиентов) и Нижегородская область (69,6 тыс. клиентов). Далее следуют Пермский край (64,5 тыс. клиентов), Республика Татарстан (60,8 тыс. клиентов) и Республика Башкортостан (52,5 тыс. клиентов).

«Начисление первой господдержки по договорам ПДС еще раз подтвердило, что программа успешно работает и выполняет свои обязательства. Более 1,8 миллиона клиентов СберНПФ уже получили на свои счета государственную поддержку на общую сумму около 32 млрд. рублей — это реальный результат, который люди видят здесь и сейчас. Мы заметили, что после того как СберНПФ сообщил размер господдержки за 2024 год, интерес россиян к программе вырос: убедившись в эффективности программы, люди стали чаще пополнять действующие договоры и заключать новые. С 28 июля по 28 августа в СберНПФ было оформлено 437 тыс. новых договоров ПДС, и на сегодняшний день общее их количество превысило 4,4 млн. Мы ожидаем, что к концу 2025 года число договоров ПДС, оформленных в СберНПФ, приблизится к 6 млн», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Государственная поддержка в рамках программы долгосрочных сбережений представляет собой ежегодные поступления на индивидуальные счета участников со стороны государства. Размер государственного софинансирования зависит от размера добровольного взноса и официального среднемесячного дохода участника.

Для людей со среднемесячным доходом до 80 тыс. рублей включительно в месяц действует соотношение 1:1. При среднемесячном доходе более 80 тыс. до 150 тыс. рублей включительно государство добавляет половину суммы взноса (1:2), а при среднемесячном доходе более 150 тыс. рублей — четверть (1:4).

Максимальный размер господдержки составляет 36 тыс. рублей в год. Чтобы его получить, необходимо ежегодно вносить в ПДС 36 тыс., 72 тыс. или 144 тыс. рублей в зависимости от категории дохода. Минимальная сумма взносов, при которой начисляется софинансирование, — 2 тыс. рублей в год. Господдержка предоставляется на протяжении первых 10 лет участия в программе.