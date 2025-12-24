СберИнвестиции объявили результаты молодежного инвестиционного чемпионата

СберИнвестиции объявили результаты молодежного ИнвестЧемпа. На втором и третьем месте — жители Московской области из Видного и Щелково с результатом 34 и 31% соответственно, сообщает пресс-служба банка.

Участники от 16 до 25 лет соревновались как между вузами, так и в личном зачете. Победители получат стипендии и другие денежные призы, общий призовой фонд чемпионата — 20 млн рублей.

Чемпионат продлился один месяц, в нем приняли участие 11 тыс. человек, которые совершили 170 тыс. сделок с общим торговым оборотом 4,2 млрд рублей. Самые популярные активы у инвесторов — акции Сбера и СПБ Биржи, биржевой фонд Сберегательный (SBMM), ОФЗ-26248, облигации АО «Уральская сталь», а также фьючерсы на Индекс Мосбиржи, золото и природный газ.

Всего в турнире участвовали инвесторы из 435 вузов, а в финал вышли команды из 28 вузов. Место вуза в турнирной таблице определила средняя доходность его участников. В итоге в тройку сильнейших вошли Уральский федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет и Новгородский государственный университет. По числу участников лидерами стали НИУ ВШЭ, МГУ и Тульский государственный университет.

В личном зачете наибольшую доходность — 38,4% за месяц — показал Евгений из Миллерово Ростовской области. Победа принесла ему 1 млн бонусов Спасибо. Победителю 24 года, он уже опытный инвестор, так как свой счет в Сбере он открыл пять лет назад. За время ИнвестЧемпа победитель совершил порядка 200 торговых операций по покупке и продаже бумаг — все это сделки с акциями ЭсЭфАй (SFIN).

На втором месте с призом 500 тыс. бонусов — Павел из Видного Московской области. Павлу 19 лет, доходность его инвестиций — 33,8%. Результат достигнут благодаря торговле акциями, в том числе с плечом. В отличие от Евгения Павел открыл свой брокерский счет в Сбере как раз для участия в ИнвестЧемпе.

Бронзовая медаль и 200 тыс. бонусов — у Михаила из Щелково Московской области. Ему 21 год, за время турнира он получил 31,3% доходности за примерно 40 сделок. Любимая ценная бумага Михаила — облигации ФСК, на них пришлась треть всех сделок.

«Мы провели первый в России молодежный инвестиционный чемпионат. Помимо инвесторов, победивших в личном зачете, мы определили 90 лучших участников в 30 командах вузов. Теперь студенты целый год будут получать ежемесячные выплаты от СберИнвестиций на свои брокерские счета. Уверена, это поможет им развить свои навыки в инвестициях и приумножить свой результат. Отмечу, что чемпионат привлек внимание не только опытных инвесторов, но и новичков, ведь половина всех призеров ИнвестЧемпа открыли свои первые брокерские счета именно для участия в турнире. Чемпионат мотивировал многих, кто был далек от темы инвестиций, прийти на фондовый рынок. А чтобы старт был еще легче, мы предлагаем обучающие курсы и подборки самых перспективных бумаг в нашем приложении»», — поделилась руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова.