Сберечь природу: в Мурманске прошел региональный этап экологического форума

Эксперты из 89 регионов страны обсудили ликвидацию свалок, очистку рек и озер, переработку мусора и наличие урн на улицах. На мероприятие приехали представители органов власти и промышленных предприятий, экологических сообществ и мэры городов.

«Для нас важна тема экологической повестки. Для людей экология — это не статистика, для них она начинается с муниципалитета: с подъезда, своего двора, в котором есть контейнерная площадка, с воздуха, которым они дышат. Мы модернизировали самые вредные производства, провели работу по реформе в ТКО, закрыли свалки», — заявил Чибис.

За последние 5 лет в регионе удалось снизить выбросы вредных веществ на 32%, ликвидировать более 1600 свалок и восстановить свыше 8700 га леса, очистить более 287 км береговой полосы.