Сберечь потенциал команды: как переработки отражаются на сотрудниках

Бизнес-психолог Татьяна Михайленко считает, что руководство обязано учитывать и оплачивать сверхурочную работу, а не воспринимать ее как безусловную норму. За минувший год с необходимостью перерабатывать столкнулась почти половина трудящихся в России. Такая практика, по мнению специалиста, неизбежно сказывается на ментальном благополучии персонала, а в некоторых случаях и разрушает их семьи, пишет RuNews24.ru .

«Если работа уже не вызывает положительных эмоций, снижаются мотивация и качество труда. Это, в свою очередь, может вызвать конфликты в семье, ухудшение здоровья и качества жизни», — отметила эксперт.

Михайленко пояснила, что в краткосрочной перспективе сверхурочные часы могут приносить компании определенную пользу, однако в длительном периоде они снижают эффективность работника. Запускается обратная реакция, пагубно влияющая на психическое состояние. Даже финансовое вознаграждение теряет мотивирующую силу — у сотрудника не остается ни сил, ни возможности воспользоваться плодами своего труда.

По мнению эксперта, когда переработки превращаются в систему, организация несет убытки, превышающие потенциальную выгоду. Не отдыхающий сотрудник подвержен профессиональному выгоранию и не способен выполнять рабочие задачи.

Психолог добавила, что предотвращение хронических переработок начинается с действий руководства. Необходимо заблаговременно оценивать количество работы, устанавливать лимиты на сверхурочную занятость и гарантировать периоды для отдыха. Если подчиненный постоянно задерживается после окончания смены, требуется пересмотреть и оптимально распределить обязанности между членами коллектива. Задача работодателя — четко регистрировать и материально возмещать дополнительные часы труда, а не поощрять их как явление. Подобная стратегия помогает сберечь потенциал команды и избежать эмоционального истощения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.