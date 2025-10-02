Сбербанк провел для людей старшего поколения мастер-классы по финансовой грамотности

Сбербанк принял участие в праздничном событии для старшего поколения «Живем ярко», которое состоялось 1 октября в ДК «Яуза» в Мытищах, передает пресс-служба банка.

«Наша задача — помочь старшему поколению уверенно ориентироваться в современном мире. Подобные мероприятия — это не просто просвещение, а важная поддержка их социальной активности и качества жизни», — поделился заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Эксперты банка провели для гостей мастер-классы, где рассказали об основах управления личным бюджетом, разобрали современные банковские продукты и далипрактические советы по финансовой безопасности.

«Такое внимание и искренняя забота согревают душу. После этих мастер-классов появляется не только полезные знания, но и спокойная уверенность, что мы не одни, что о нас помнят и хотят помочь оставаться активными», — отметила участница мероприятия Татьяна Семеновна.