Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Жуковского
Фото - © Виды города Жуковский/Медиасток.рф
В субботу Жуковский отметили День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей. Посетители площадки Сбера смогли испытать удачу на Колесе Фортуны, выиграть промокоды, узнать про молодежное предпринимательство с Изззи бизнесом и получить консультации от сотрудников банка. Юные гости получили красочные стикерпаки, сделали временные татуировки с изображением СберКота, а также приняли участие в творческой мастерской по росписи картонных домиков.
«Поздравляю всех жителей Жуковского с Днем города! Такие мероприятия объединяют нас, формируют наш общий культурный код, способствуют сохранению традиций и вдохновляют двигаться вперед. Желаю дальнейшего процветания городу и благополучия его жителям!» — отметил управляющей Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.