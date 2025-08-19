Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Озеры

Сбер поздравил жителей города Озеры с юбилеем — 100-летием со дня основания. На празднике работали интерактивные площадки, в том числе специальная развлекательная зона Сбера, где гости могли принять участие в различных активностях, выиграть промокоды и получить финансовые консультации от сотрудников банка. Юные гости получили красочные стикерпаки, поиграли в большую дженгу, приняли участие в творческой мастерской по росписи картонных домиков и проявили свою меткость с помощью кольцеброса.