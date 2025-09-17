Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Орехово-Зуево

В Орехово-Зуево отметили День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей. Посетители площадки Сбера смогли испытать свою удачу на Колесе Фортуны и выиграть промокоды от сервисов Сбера. Каждый гость мог отдохнуть в лаундж-зоне и поиграть в гигантскую дженгу, а также узнать про молодежное предпринимательство с Изззи бизнесом. Юные гости получили красочные стикерпаки и сделали временные татуировки. Настоящим магнитом для детей стала ростовая фигура СберКота.