Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Орехово-Зуево
Фото - © Парк 30-летия Победы летом в Орехово-Зуево/Медиасток.рф
В Орехово-Зуево отметили День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей. Посетители площадки Сбера смогли испытать свою удачу на Колесе Фортуны и выиграть промокоды от сервисов Сбера. Каждый гость мог отдохнуть в лаундж-зоне и поиграть в гигантскую дженгу, а также узнать про молодежное предпринимательство с Изззи бизнесом. Юные гости получили красочные стикерпаки и сделали временные татуировки. Настоящим магнитом для детей стала ростовая фигура СберКота.
«Орехово-Зуево — это город-труженик, колыбель российского футбола и текстильной промышленности, славящийся своим сильным характером и сплоченностью. Для нас большая ответственность и гордость поддерживать предприятия и жителей города, который всегда был двигателем региона. Мы уверены, что трудовой дух Орехово-Зуева — это ключ к новым победам! С праздником! Желаю городу новых производственных высот, а каждому жителю — уверенности в завтрашнем дне!» — управляющей Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.