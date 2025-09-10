Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Ногинска

Ногинск отметил День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей. Посетители площадки Сбера смогли испытать удачу на Колесе Фортуны, выиграть промокоды сервисов Сбера и получить консультации от сотрудников банка. Юные гости получили красочные стикерпаки, сделали временные татуировки с изображением СберКота, приняли участие в творческой мастерской по росписи картонных домиков.