Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Ногинска
Фото - © Летние виды города Ногинск/Медиасток.рф
Ногинск отметил День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей. Посетители площадки Сбера смогли испытать удачу на Колесе Фортуны, выиграть промокоды сервисов Сбера и получить консультации от сотрудников банка. Юные гости получили красочные стикерпаки, сделали временные татуировки с изображением СберКота, приняли участие в творческой мастерской по росписи картонных домиков.
«Ногинск — город с богатейшим купеческим прошлым, который сегодня гармонично сочетает историческую архитектуру с активным развитием. Желаю городу сохранять свой уникальный облик и продолжать быть одним из самых привлекательных центров восточного Подмосковья!» — управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.