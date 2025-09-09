Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Мытищи

В субботу Мытищи отметили 100-летие города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей города. Посетители площадки Сбера выиграли промокоды и проконсультировались с сотрудниками банка по интересующим вопросам. Юные гости получили красочные стикерпаки с изображением СберКота и приняли участие в росписи картонных домиков.

«Для нас важно поддерживать культурную жизнь региона. Сегодняшнее мероприятие вновь доказало: совместные усилия помогают создать праздничное настроение для всех жителей», — отметил заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Местные жители выразили любовь к своему городу.

«Наш город с каждым годом преображается, становится уютнее и современнее. Приятно видеть эти изменения и осознавать, что Мытищи — это место, где по-настоящему чувствуешь себя как дома», — сказала житель города Мытищи Мария Игнатова.