Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Люберец

Люберцы отметили День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей. Посетители площадки Сбера смогли испытать удачу на Колесе Фортуны, выиграть промокоды и получить консультации от сотрудников банка. Юные гости получили красочные стикерпаки, сделали временные татуировки с изображением СберКота, приняли участие в творческой мастерской по росписи картонных домиков.

«Люберцы — это мощный промышленный, логистический и культурный центр Подмосковья, славящийся своими традициями и сильным духом. Ваш город уверенно смотрит в будущее, и мы в Сбере видим своей задачей быть надежным партнером в этом движении вперед, поддерживая бизнес и инвестируя в социальные и цифровые проекты», — отметил управляющей Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.