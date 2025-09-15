Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Коломны

Посетители площадки смогли испытать свою удачу на Колесе Фортуны и выиграть промокоды от сервисов Сбера. Каждый гость мог отдохнуть в лаундж-зоне и поиграть в гигантскую дженгу, а также узнать про молодежное предпринимательство с Изззибизнесом. Юные гости получили красочные стикерпаки, приняли участие в творческой мастерской по росписи картонных домиков и проявили свою меткость с помощью кольцеброса.

«Мы постарались создать на площадке Сбера атмосферу настоящего семейного праздника, где каждый мог найти развлечение по душе: от творческих мастер-классов для детей до полезных активностей про предпринимательство. Мы надеемся, что смогли подарить жителям и гостям города яркие эмоции и запоминающийся день», — сказала заместитель управляющего Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Марина Белокрылова.